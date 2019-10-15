Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы

В проекте бюджета Москвы расходы на образование увеличены на 25%

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Как сообщает пресс-служба мэрии, документ сформирован в условиях устойчивого роста экономики на 2-3% в год и низких темпов инфляции на уровне 3,7% ежегодно.

Ожидается, что в 2020 году доходы городского бюджета увеличатся на 8% к предшествующему году, в 2021-2022 годах прогнозируется рост доходов на 9,5% в год.

"Увеличение доходов будет обусловлено расширением налогооблагаемой базы вследствие роста экономики Москвы, повышения предпринимательской активности и оплаты труда в частном и государственном секторах. Опережающими темпами будут расти поступления налогов, напрямую зависящие от результатов экономической деятельности физических и юридических лиц - налога на прибыль, НДФЛ, специальных налоговых режимов", - уточняется в сообщении.

Документ обеспечивает безусловное выполнение всех социальных обязательств перед москвичами. Расходы на здравоохранение в проекте бюджета увеличены на 30%, на образование – более чем на 25%.