"Братик у Платона скоро будет?" Собчак и Богомолова прижали к стенке

Поклонники в нетерпении

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов отправились в заграничное путешествие.

Богомолов опубликовал в Instagram две фотографии отдыхающей Собчак. На одном снимке скандально известная телеведущая позирует на фоне моря в коротком платье с маками. Режиссер запечатлел жену в движении: она тянет руки к чему-то, что находится за пределами кадра. "Море мое!" - написал Богомолов. "Напала", - прокомментировала пост Собчак.

На второй фотографии "блондинка в шоколаде" разлеглась на каменной фигуре льва у входа в древнее здание. "Верхом на льве", - прокомментировал режиссер.

- А верхом на богомоле? - принялись острить интернет-пользователи.

- Не вандализм?

- Красавица! На Ваших фото Ксения особенно красива!

- Она раскрылась с вами. Вы очень открытые.

- Богомолов смешон. Все хочет доказать, что у него с Собчак все ок.

Где именно отдыхают Собчак и Богомолов, не уточняется. Некоторые подписчики предположили, что супруги расслабляются в Италии.

В комментариях развернулась дискуссия по поводу того, что молодожены могли бы привезти из отпуска ребенка: "Интересно, братик у Платона скоро будет?" Кто-то посетовал на то, что второй ребенок Собчак вряд ли родится таким же симпатичным, как Платон, учитывая своеобразную внешность Богомолова.

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября текущего года. Незадолго до этого телеведущая ушла от актера Максима Виторгана, за которого она вышла замуж в 2013 году. В 2016 году у них родился сын Платон.