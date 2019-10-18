"Серый кардинал Варшавы": кто на самом деле правит Польшей

И у него отсутствует чувство юмора

Умение посмеяться над собой, как известно, очень полезно для здоровья. Рекомендация медиков относится, кстати, не только к рядовым гражданам – но и к политикам, и к народам, которые они ведут к светлому будущему. К сожалению, не все этим советам следуют.

К разговору о чувстве юмора мы еще вернемся. А пока о серьезном: в Польше прошли очередные парламентские выборы. Победила, как и следовало ожидать, партия "Право и справедливость". Безоговорочного большинства в парламенте она не получила – но это ей и не надо. ПиС, как сокращенно называют эту политическую силу, представляет президент страны Анджей Дуда – а у него есть право вето на все решения, которые ему не понравятся.

Но и это не главное. Основатель партии – Ярослав Качиньский. В том, что именно он правит Польшей – не занимая при этом никакой государственной должности – убеждены все политологи и эксперты. И вот тут пора снова вспомнить о юморе: смеяться над собой "серый кардинал" польской политики совсем не умеет.

"Я выгнал их из своей администрации, потому что они разрушают больше, чем создают. Мне не нравились их теории заговоров. Они всегда подозревали людей, постоянно интриговали. Братья Качиньские — люди с очень ограниченным чувством юмора и со многими комплексами", - говорил бывший президент Польши Лех Валенса.

Ярослав Качиньский состоял в созданном Валенсой профсоюзе "Солидарность", затем возглавлял его выборный штаб, а после победы на выборах был главой администрации президента. Но потом решил, что лидер созданной для борьбы с коммунизмом организации недостаточно рьяно с этими коммунистами воюет, и решил, что его шеф – "агент Кремля".

Ярослав и Лех Качиньские, серьезно обиженные на Валенсу, стали убеждать поляков, что либералы, пришедшие к власти в 1990 году – вовсе не освободители Польши, а сообщники коммунистов. И это касается не только самого первого президента республики, которого их усилиями все же убрали из политики после первого срока - но и пришедшей к власти после него партии "Гражданская платформа". А уж когда набрала силу созданная Качиньскими партия "Право и справедливость", братья вообще решили стереть упоминание о "Солидарности" из анналов истории, приписав себе заслугу "освобождения нации от кровавой оккупации" коммунистами.

Мстил Качиньский своим обидчикам изощренно. В 2017 году неожиданно всплыла "папка Кищяка" - документы, свидетельствующие об агентурном прошлом Леха Валенсы. Якобы, материалы были найдены в доме бывшего главы МВД генерала Чеслава Кищака. В их числе было дело тайного агента, работавшего под псевдонимом Болек – и расписка с подписью: "Лех Валенса "Болек".

Русофобия, которой Ярослав Качиньский страдал, судя по всему, с весьма нежного возраста, резко обострилась после трагедии под Смоленском. Лех, ставший президентом Польши в 2005 году, в 2010-м отправился на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. Аварию президентского Ту-154 эксперты объяснили ошибкой пилотов, однако Ярослав до сих пор уверен, что до его брата дотянулась "кровавая рука Кремля".

Здесь и Валенсе снова досталось. Качиньский подал на него в суд: бывший президент Польши неосторожно сказал, что Ярослав виновен в гибели своего брата. Имелась в виду расшифровка переговоров на борту Ту-154: предположительно, Лех звонил близнецу и спрашивал, садиться ли ему в Смоленске – и получил положительный ответ.

Ежегодные митинги памяти жертв Смоленской катастрофы – практически, единственные публичные мероприятия, на которых поляки видят Ярослава Качиньского. Лидер "Права и справедливости" не женат, жил с матерью до самой ее смерти в 2013 году. Единственный его спутник жизни – кошка Фиона.

Одевается Качиньский только в черное. Его послания на митингах сводятся к необходимости отомстить за гибель брата. Как отмечают наблюдатели, главной политической стратегией "Права и справедливости" с легкой руки ее отца-основателя стал поиск врагов. Причем с каждым годом их становится все больше. Если раньше проклятия сыпались, в основном, на Москву, то сейчас это еще и Берлин – который через "захваченные" польские СМИ пытается насаждать чуждые полякам ценности. И даже облагодетельствовавший поляков Евросоюз Качиньский не обошел вниманием. "Серый кардинал" уверен, что Брюссель спит и видит, как бы установить в Польше либеральную диктатуру.

Ярославу Качиньскому 70 лет. Однако, если кто-то надеется, что опытного интригана оставили силы, его ждет разочарование. Он не так уж много энергии тратит, вкладывая идеи в головы исполнителей – а они уже доносят его "сюрпризы" по адресу. Так что политикам в Польше, да и во всей Европе расслабляться не стоит.