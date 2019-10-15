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Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 100-летним юбилеем

14:07
  • вторник
  • 15 октября 2019

Оказание экстренной помощи людям требует особого профессионализма, подчеркнул глава города

15 октября 100-летие отмечает московская скорая помощь. Медиков поздравил мэр столицы Сергей Собянин. На своём сайте глава города вспомнил, как век назад было всего две машины, и врачи выезжали только на несчастные случаи на производстве.

Но спустя несколько лет "скорая" начала приезжать на дом, а "03" стал известным телефонным номером Москвы. Как отметил Сергей Собянин, сейчас московская скорая помощь - лидер по внедрению современных технологий оказания экстренной помощи.

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