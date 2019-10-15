Мир молодой мамы: последние публикации убитой на Урале девушки

Уехавшая продавать автомобиль девушка найдена мертвой

Погибшая в Екатеринбурге Ксения Каторгина была очень целеустремленной девушкой. Сама воспитывала дочь, самостоятельно купила машину, взяла ипотеку.

У Ксении были два высших образования, она много путешествовала. Неделю назад она получила Шенгенскую визу и собиралась лететь в Италию, летом гостила в Санкт-Петербурге.

Девушка интересовалась психологией, модой, косметикой, была подписана на группы со всякими женскими секретами. В профиле у нее были снимки на природе, с друзьями, детьми и животными — мир обычной любящей мамы, пишет Life.ru.

У погибшей осталась девятилетняя дочь, после произошедшей трагедии ее забрала к себе бабушка в город Каменск.

27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября. Женщина хотела продать свой автомобиль Audi Q5 для того, чтобы погасить долг по ипотеке, и после работы поехала на встречу с покупателем. О пропаже девушки через день заявили ее родственники.

Автомобиль пропавшей девушки вскоре был найден у перекупщиков в Челябинске. Они, в свою очередь, заявили, что машину им продали цыгане. С цыганами, по словам перекупщиков, была девушка, похожая на Ксению, которая предъявила паспорт Ксении и документы на машину. В найденном в Челябинске автомобиле Ксении обнаружили замытые пятна крови.

Родственники и друзья до последнего надеялись, что девушка жива, однако сегодня, 15 октября, было найдено тело девушки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство", уже задержаны трое подозреваемых. По предварительным данным, двое из них – цыгане, третий – уроженец Таджикистана.

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