Эмиратские космонавты вручили Путину подарок

Во вторник президент России прибыл в Абу-Даби

Развитие многостороннего сотрудничества Москвы и Абу-Даби обсуждают во вторник в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Владимир Путин прибыл в страну с государственным визитом, передает "ТВ Центр".

У трапа российского лидера встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян. Оба лидера высоко оценили уровень взаимоотношений между странами, которые развиваются в дружественном и конструктивном ключе. Поддерживается плотная координация по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки

"Политический диалог регулярен и содержателен. В тесном контакте наши министры иностранных дел. Налажено взаимодействие по линии Совбезов, по линии спецслужб и Минобороны. Мы продолжаем наращивать торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие В прошлом году мы достигли 1,7 млрд долларов товарооборота", - заявил Путин.

Кроме того, Владимир Путин отметил сотрудничество Москвы и Абу-Даби в космической сфере. А перед встречей успел кратко побеседовать с эмиратскими космонавтами, которые вручили президенту подарок. Во вторник, помимо переговоров, главы государств примут участие во встрече деловых кругов, по итогам которой планируется подписание целого ряда важных соглашений.