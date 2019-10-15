ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эмиратские космонавты вручили Путину подарок

14:47
  • вторник
  • 15 октября 2019

Во вторник президент России прибыл в Абу-Даби

Развитие многостороннего сотрудничества Москвы и Абу-Даби обсуждают во вторник в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Владимир Путин прибыл в страну с государственным визитом, передает "ТВ Центр".
Триколор в небе над Абу-Даби: как встретили Путина в ОАЭ

У трапа российского лидера встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян. Оба лидера высоко оценили уровень взаимоотношений между странами, которые развиваются в дружественном и конструктивном ключе. Поддерживается плотная координация по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки

"Политический диалог регулярен и содержателен. В тесном контакте наши министры иностранных дел. Налажено взаимодействие по линии Совбезов, по линии спецслужб и Минобороны. Мы продолжаем наращивать торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие В прошлом году мы достигли 1,7 млрд долларов товарооборота", - заявил Путин.

Кроме того, Владимир Путин отметил сотрудничество Москвы и Абу-Даби в космической сфере. А перед встречей успел кратко побеседовать с эмиратскими космонавтами, которые вручили президенту подарок. Во вторник, помимо переговоров, главы государств примут участие во встрече деловых кругов, по итогам которой планируется подписание целого ряда важных соглашений.

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян фотографируются с космонавтами ОАЭ
Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян фотографируются с космонавтами ОАЭ
Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби
Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.