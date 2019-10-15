Муж-дедушка Наргиз вызвал оторопь

Певцу 62 года

49-летняя певица Наргиз Закирова удивила поклонников, опубликовав фото с бывшим мужем - певцом Филиппом Бальзано. По слухам, супруги развелись в 2016 году после многих лет совместной жизни.

"Дедушка и бабушка", - подписала артистка снимок, на котором она положила голову на плечо экс-супругу. Наргиз и Филипп мило улыбаются, глядя в камеру.

Поскольку певица никак не пояснила этот снимок, подписчики посчитали, что Закирова и Бальзано решили попробовать возродить отношения или же они вообще не разводились. Впрочем, некоторые фанаты предположили, что артисты просто сохранили добрые отношения после расставания.

- Опять вместе?

- Вы же наша сладкая парочка.

- Как хорошо, когда все хорошо.

- Очень красивые бабушка и дедушка! Молодцы!

- Какая ж Вы бабуся. Сексуальности хоть отбавляй.

- Наргиз – бабуля? Ну никак не укладывается у меня в голове слово "бабуля".

- Надеюсь так же хорошо выглядеть, когда стану бабушкой.

Отметим, что Бальзано родился на Сицилии. С Наргиз он познакомился в русском квартале Нью-Йорка. По словам певицы, она влюбилась в его голос. В браке у них родилась дочь Лейла. Как пишут СМИ, проблемы в отношениях у пары начались после того, как Наргиз стала популярной в России. Всего у артистки трое детей от трех мужей.