Муж-дедушка Наргиз вызвал оторопь

Певцу 62 года
49-летняя певица Наргиз Закирова удивила поклонников, опубликовав фото с бывшим мужем - певцом Филиппом Бальзано. По слухам, супруги развелись в 2016 году после многих лет совместной жизни.
"Дедушка и бабушка", - подписала артистка снимок, на котором она положила голову на плечо экс-супругу. Наргиз и Филипп мило улыбаются, глядя в камеру.
Поскольку певица никак не пояснила этот снимок, подписчики посчитали, что Закирова и Бальзано решили попробовать возродить отношения или же они вообще не разводились. Впрочем, некоторые фанаты предположили, что артисты просто сохранили добрые отношения после расставания.
- Опять вместе?
- Вы же наша сладкая парочка.
- Как хорошо, когда все хорошо.
- Очень красивые бабушка и дедушка! Молодцы!
- Какая ж Вы бабуся. Сексуальности хоть отбавляй.
- Наргиз – бабуля? Ну никак не укладывается у меня в голове слово "бабуля".
- Надеюсь так же хорошо выглядеть, когда стану бабушкой.
Отметим, что Бальзано родился на Сицилии. С Наргиз он познакомился в русском квартале Нью-Йорка. По словам певицы, она влюбилась в его голос. В браке у них родилась дочь Лейла. Как пишут СМИ, проблемы в отношениях у пары начались после того, как Наргиз стала популярной в России. Всего у артистки трое детей от трех мужей.
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