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Россияне разбились в страшном ДТП в Турции

14:58
  • вторник
  • 15 октября 2019

Данные о пострадавших противоречивые

Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. Авария произошла в районе Кумлуджа. Данные о пострадавших противоречивые. Сначала сообщалось о двоих раненых. Однако, по информации турецких СМИ, их число растет.
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"ДТП произошло в понедельник около полудня. Водитель небольшого туристического автобуса не справился с управлением, и он перевернулся. Пострадали четыре человека, трое из них – россияне", — пишет газета Yeni Alanya.

Издание сообщает, что инцидент произошел на трассе Кемер-Кумлуджа. В салоне автобуса находились 34 человека. Раненые госпитализированы, состояние пострадавших, как заверяют медики, удовлетворительное.

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