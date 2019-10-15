Россияне разбились в страшном ДТП в Турции

Данные о пострадавших противоречивые

Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. Авария произошла в районе Кумлуджа. Данные о пострадавших противоречивые. Сначала сообщалось о двоих раненых. Однако, по информации турецких СМИ, их число растет.

"ДТП произошло в понедельник около полудня. Водитель небольшого туристического автобуса не справился с управлением, и он перевернулся. Пострадали четыре человека, трое из них – россияне", — пишет газета Yeni Alanya.

Издание сообщает, что инцидент произошел на трассе Кемер-Кумлуджа. В салоне автобуса находились 34 человека. Раненые госпитализированы, состояние пострадавших, как заверяют медики, удовлетворительное.