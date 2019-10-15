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Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС

15:12
  • вторник
  • 15 октября 2019

Это знак высокого уважения

Кортеж президента России Владимира Путина в Абу-Даби сопроводили местные полицейские автомобили с надписью ДПС на русском языке на капоте.

Журналисты отмечают, что так в Эмиратах проявляют высокий уровень уважения. Сам глава государства ехал в лимузине Aurus.

После того, как Путин прибыл в президентский дворец "Каср аль-Ватан", машины ДПС сменил конный почетный караул, а в небе над кортежем самолеты ВВС ОАЭ нарисовали российский флаг.

Владимир Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты 15 октября, на следующий день после поездки в Саудовскую Аравию. Ожидается, что президент проведет переговоры с наследным принцем Абу‑Даби Мухаммедом аль-Нахайяном.

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