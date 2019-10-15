Российских туристок приняли за проституток и депортировали на родину

У девушек на руках были все необходимые документы

Сотрудники аэропорта в Сеуле не пустили российских девушек-туристок в Южную Корею, перепутав их с проститутками.

Девушек задержали на таможне несмотря на то, что все необходимые документы у них были при себе. Южнокорейские пограничники решили, что они собираются торговать своим телом и обвинили их в намерении заняться проституцией.

После задержания туристок отправили в подвальное помещение. Одной россиянке удалось сразу улететь на родину, другие пробыли в подвале от суток до недели, пишет telegram-канал Mash.