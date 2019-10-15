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Перепуганного Зеленского высмеяли за нелепый наряд

15:27
  • вторник
  • 15 октября 2019

Президенту Украины предложили "снять крест или надеть штаны"

Владимир Зеленский во время визита в Донбасс удивил украинцев своим испуганным видом и нелепым нарядом. Президент Украины был в белой сорочке, поверх которой надел бронежилет, и в защитной каске.
Зеленский сбежал от защитников Украины в Донбасс

Опытные пользователи тут же заметили, что в "бронике" нет пластин. Зеленскому посоветовали "снять крест или надеть трусы" - то есть, либо избавиться от пустой плитоноски, либо все же вставить в нее бронеплатины. Поездку украинского лидера блогеры - участники боевых действий назвали "бесконечным шоу Бенни Хилла".

Кевларовый шлем украинского президента также стал предметом насмешек пользователей. "У вас несчастные случаи на производстве были?", - вспомнил один из них цитату из популярного фильма.

Вдобавок, Владимир Зеленский выглядел очень испуганным. Как заметили подписчики, страх сквозит во всем. Не понравилось им и бандеровское приветствие, которым украинский лидер завершил свою речь. По мнению пользователей, дедушка зеленского, герой Великой Отечественной войны, от слов внука "в гробу перевернулся", пишет "Царьград.ТВ".

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