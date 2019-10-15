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Баста объяснил покупку футбольного клуба

15:50
  • вторник
  • 15 октября 2019

Он вложил в него миллионы

39-летний рэпер Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, приобрел футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону. 
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Баста рассчитался с долгами ростовского СКА и вложил в клуб около 10 миллионов рублей. Он нашел спонсоров и нанял специалистов, которые будут непосредственно управлять клубом. В ближайшее время артист планирует заняться селекцией и воспитанием собственных футболистов.

"Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне", - цитирует музыканта argumenti.ru. По словам Басты, он готовился к покупке клуба в течение года. 

Баста родился в Ростове-на-Дону, поэтому местный клуб он называет своим родным.  

Ростовский СКА играет в третьем по силе дивизионе российского чемпионата. После 13 туров первенства команда занимает восьмое место в турнирной таблице.  

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