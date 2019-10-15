Задержан новый фигурант дела о беспорядках в Москве

Мужчина участвовал в избиении росгвардейца

Следственный комитет рассказал о задержании еще одного человека в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Как говорится в сообщении СК, имя мужчины – Александр Мыльников. Ему вменяется статья "Применение насилия в отношении представителя власти".

Накануне следователи показали видео нападений на сотрудников Росгвардии в ходе несогласованной акции протеста на улице Рождественка. В ведомстве также сообщили о задержании новых фигурантов дела об июльских массовых беспорядках. Среди них - Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай и Владимир Емельянов.

Во вторник стало известно, что Мыльников действовал вместе с Лесных и Мартинцовым, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК. По данным ведомства, они повалили на землю сотрудника Росгвардии и нанесли ему удары ногами.

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