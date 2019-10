Страшная ложь Москвы: борщ назвали "орудием русской пропаганды"

Украинское происхождение борща подтверждается археологическими находками. Русские присвоили себе это чудесное блюдо во время оккупации территории Украины, утверждают "эксперты" британского телеканала ВВС.

На сайте телеканала появилась статья, автор которой возмущается публикацией российского МИДа в Twitter. В том посте борщ назывался "одним из самых известных и любимых в России блюд и символом традиционной кухни". Однако журналист Эндрю Эванс уверен, что для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, российский твит — это пропаганда военного времени.

В комментарии к вопросу эксперт белорусского происхождения Алекс Кокчаров, проживающий в Лондоне, назвал публикацию попыткой Москвы "присвоить культурные ценности". Другие "специалисты", опрошенные телеканалом, утверждают, что борщ стал считаться блюдом русской кухни по прямому указанию Иосифа Сталина.

В мае этого года в Twitter-аккаунте МИД России Russia появился пост о том, что борщ – одно из самых любимых блюд русской кухни и ее символ. Публикация вызвала взрыв негодования у украинцев.

A timeless classic! #Borsch is one of Russia's most famous & beloved #dishes & a symbol of traditional cuisine����������������������������

"There's a theory that the name "borsch" originated from the Russian borschevik (hogweed), which in ancient Rus was used to make soups."#Delicious #yummy pic.twitter.com/KjAKRkEsOS