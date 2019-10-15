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Страшная ложь Москвы: борщ назвали "орудием русской пропаганды"

15:51
  • вторник
  • 15 октября 2019

Русские захватили это блюдо во время "оккупации" Украины

Украинское происхождение борща подтверждается археологическими находками. Русские присвоили себе это чудесное блюдо во время оккупации территории Украины, утверждают "эксперты" британского телеканала ВВС.
"Борщ Зеленского": украинцев лишили национального блюда

На сайте телеканала появилась статья, автор которой возмущается публикацией российского МИДа в Twitter. В том посте борщ назывался "одним из самых известных и любимых в России блюд и символом традиционной кухни". Однако журналист Эндрю Эванс уверен, что для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, российский твит — это пропаганда военного времени.

В комментарии к вопросу эксперт белорусского происхождения Алекс Кокчаров, проживающий в Лондоне, назвал публикацию попыткой Москвы "присвоить культурные ценности". Другие "специалисты", опрошенные телеканалом, утверждают, что борщ стал считаться блюдом русской кухни по прямому указанию Иосифа Сталина.

В мае этого года в Twitter-аккаунте МИД России Russia появился пост о том, что борщ – одно из самых любимых блюд русской кухни и ее символ. Публикация вызвала взрыв негодования у украинцев.

И все же борщ – общеславянское достояние. Как пояснил НСН шеф-повар и ресторатор Алексей Зимин, блюдо возникло в такой седой древности возникло, что не было еще такого разделения народов, как сейчас.

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