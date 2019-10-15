Стало известно, что арабские космонавты подарили Путину

Сувенир лично вручил первый космонавт ОАЭ

Эмиратские космонавты вручили президенту России Владимиру Путину памятный подарок - эмблему своей первой миссии на Международную космическую станцию (МКС).

"Если бы не наша дружба, этого бы не произошло", - заявил первый космонавт ОАЭ Назза Аль Мансури.

Глава российского государства отметил, что полеты эмиратских космонавтов стали возможны благодаря наследному принцу Мухаммеду аль-Нахайяну, пишет "Газета.Ru"

"Он большой друг нашей страны, большой друг России, мы с ним договорились, что это будет сделано, и вот сделано", - подчеркнул лидер нашей страны.

Владимир Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты 15 октября, на следующий день после поездки в Саудовскую Аравию. Ожидается, что президент проведет переговоры с наследным принцем Абу‑Даби Мухаммедом аль-Нахайяном.

Видео: эмиратские космонавты вручили Путину подарок