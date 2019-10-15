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Собянин наградил сотрудников Скорой помощи

16:14
  • вторник
  • 15 октября 2019

Мэр поздравил москвичей со 100-летием московской службы

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды группе врачей и работников Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова. Награждение было приурочено к 100-летию создания московской службы скорой помощи.
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Четверо из них были удостоены почётного знака "Заслуженный врач города Москвы" – это Леон Акопов, Александр Красильников, Юрий Потемкин и Сергей Сеньчуков. Как сообщили ТВЦ.RU в пресс-службе Мэра и Правительства Москвы, их отметили за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю плодотворную работу.

Заслуги сотрудников столичной Скорой помощи были также отмечены почетными званиями "Почетный работник здравоохранения города Москвы" и "Почетный медицинский работник города Москвы", Почетной грамотой Правительства Москвы и Благодарностью Мэра Москвы.

15 октября Московской системе скорой и неотложной помощи исполнилось 100 лет. Почему она считается самой быстрой в Европе и одной из наиболее оперативных в мире — смотрите в репортаже "ТВ Центра".

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