Дочь Заворотнюк готовят к эфиру у Малахова

Ведущий не заплатит родственникам актрисы ни копейки

Ведущий скандального ток-шоу Андрей Малахов готовит выпуск программы, посвященный больной актрисе Анастасии Заворотнюк.

Родные готовятся к эфиру, в студии покажется старшая дочь Анна. Как пишет интернет-портал "Дни.ру" со ссылкой на telegram-канал "НеМалахов", ведущий не заплатит семье Заворотнюк ни копейки – они согласились принять участие в программе совершенно бесплатно в обмен на информационную поддержку.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ. Однако, как уточняют ряд telegram-каналов, аккаунт ведут не родные актрисы, а люди Малахова.