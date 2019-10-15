Собянин поздравил москвичей со 100-летием Скорой помощи

Мэр столицы вручил награды врачам и работникам станции неотложной помощи

Во вторник вековой юбилей отмечает московская Скорая помощь. Медиков поздравил мэр столицы. Сергей Собянин вручил награды врачам и работникам Станции неотложной помощи имени Пучкова. Это крупнейшая в столице медицинская организация. Она включает 60 подстанций и 107 постов. Бригады скорой в считанные минуты приезжают на вызов. Именно от их профессионализма, быстроты и точного диагноза зависит жизнь многих пациентов.

Когда на счету каждая секунда, именно врачи скорой приходят на помощь первыми. Для них каждый день - это борьба за жизнь человека.

На месте бригада оказывается, в среднем, уже через 12 минут. Московская скорая помощь признана одной из самых оперативных в мире. В руках врачей - современная техника, которой оснащены все Скорые столицы.

"У нас есть реанимационные наборы для детей и взрослых, имеется кардиостимулятор, кислородная аппаратура, если едем на отравление, имеется токсикологический набор", - рассказала врач Ирина Джавинова.

"Все вызовы мы получаем на планшет, мы можем посмотреть - обращался ли пациент в медицинскую организацию, вызывал ли Скорую, посмотреть его хронические болезни", - сообщил фельдшер Алексей Федоров.

За одни сутки в столице совершается 12 тысяч выездов - это четыре миллиона в год. Принимают их в едином городском диспетчерском центре.

Сюда поступает в среднем по 400 звонков на одного специалиста в день. Работают одновременно 65 диспетчеров. У каждого сотрудника - среднее медицинское образование. Опрашивают обратившегося по определенному алгоритму, чтобы четко понимать, какая именно помощь требуется. Главное - никакой паники, ведь звонят даже дети.

У московской службы скорой помощи сегодня вековой юбилей. С праздником столичных медиков поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы вручил награды сотрудникам скорой помощи за большой вклад в развитие здравоохранения.

Когда я рассказываю своим коллегам из других городов - это вызывает удивление и восхищение, что в Москве есть такая служба скорой помощи. Во многих мегаполисах мира вообще не существует, а уж в таком виде - точно нет! Очень здорово, что вы не стоите не месте. Каждый год приходит новая техника, автомобили, новые технологии. Сегодня не только самые большие, но и самые технически оснащенные по самому последнему слову техники", - заявил Собянин.

За сухой статистикой - опыт нескольких поколений врачей и профессионализм тех, кто ежедневно спасает жизни. В честь вековой даты рядом с институтом имени Склифосовского появилась инсталляция со словами "Просто спасибо". И с импровизированным почтовым ящиком, куда любой может опустить письмо благодарности. За 100 лет кареты Скорой помощи сменили комфортабельные автомобили. И методы лечения, конечно, существенно отличаются от старинных. Не меняется только одно - главный принцип врача Скорой - спасти человеку жизнь.

"Секунды - и человек спасен! Не знаю, что добавить. Это вызывает гордость за себя, за профессию. Ты не зря живешь на этой земле!" – заключил врач общепрофильной выездной бригады скорой медицинской помощи Юрий Потемкин.

Александра Сергомасова, Наталья Тарасова, Иван Колесников, Филипп Швырев. "ТВ Центр".