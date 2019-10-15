Путин описал отношения России и ОАЭ

Страны наращивают торгово-экономическое взаимодействие

Владимир Путин во вторник прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби российский президент прилетел из Саудовской Аравии, где накануне был с государственным визитом.

Группа истребителей, пролетев над автомобильным кортежем, раскрасила небо цветами российского флага. На территории дворца, куда российский президент вошел в сопровождении наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заид аль-Нахайяна, лидеров государств приветствовал почетный караул и военный оркестр. Перед началом переговоров российский лидер и наследный принц побеседовали с двумя первыми космонавтами из Эмиратов – Султаном Аль Нейади и Наззой Аль-Мансури, который в сентябре на российском космическим корабле "Союз МС-15" совершил полет на МКС, передает "ТВ Центр".

Дальнейшее развитие сотрудничества двух стран в космической сфере обсуждалось и в ходе переговоров. Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова оказывать Объединённым Арабским Эмиратам необходимое содействие в космической отрасли, включая такие направления, как спутниковая навигация и запуски аппаратов на орбиту. По словам российского президента, укрепляется взаимодействие двух государств и в других сферах.

"Расширяются связи в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, поддерживается плотная координация по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, прежде всего по Сирии, Ливии, Йемену, по ситуации в Персидском заливе. Мы продолжаем наращивать торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. В прошлом году достигли 1,7 миллиарда долларов товарооборота, увеличение составило 3,6 процента. Признательны за Вашу личную поддержку партнёрства Российского фонда прямых инвестиций и Фонда Mubadala, которые совместно инвестируют в экономику России. Эти инвестиции составили уже 2,3 миллиарда долларов. Продолжаются инвестиции и совместная работа в стартапах, в области энергетики, в области мирного атома. Мы продолжаем координировать наши усилия и нашу политику на мировом рынке углеводородов, в том числе благодаря соглашению "ОПЕК плюс", - сказал Путин. Он отметил, что политический диалог России и ОАЭ регулярен и содержателен.

По итогам переговоров в присутствии двух лидеров был подписан ряд двусторонних соглашений. В частности, меморандумы о сотрудничестве в сфере энергетики, а также в области использования атомной энергии в мирных целях. А компания "Лукойл" и национальная нефтяная компания Абу-Даби заключили концессионное соглашение по разработке местных газовых месторождений.