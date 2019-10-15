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Украина тормозит работу Контактной группы по Донбассу

18:08
  • вторник
  • 15 октября 2019

Разные подходы республик и Киева к решению накопившихся проблем не позволяют достичь подвижек

В Минске прошло очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. В центре внимания - срыв украинской стороной достигнутых ранее договоренностей о разведении сил.

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Участники подгруппы по безопасности обсудили факты нарушения режима прекращения огня, передает "ТВ Центр". По сообщению МИД ДНР, обсуждались также  вопросы о наделении Донбасса особым статусом и его закрепление в Конституции Украины.

По мнению дипломатов, принципиально разные подходы республик и Киева к решению накопившихся проблем не позволяют достичь существенных подвижек в экономической части переговоров. Сегодня украинская сторона не представила своих предложений по механизму выплаты пенсий и задолженностей по зарплатам. Переговорщики Киева продолжают занимать деструктивную позицию и в гуманитарной подгруппе. До сих пор не решены процедурные проблемы по подготовке к обмену удерживаемых лиц.

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