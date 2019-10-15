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Появилось фото подозреваемого в убийстве девушки на Урале

17:16
  • вторник
  • 15 октября 2019

Тело погибшей обнаружили в колодце

В деле об убийстве 27-летней Ксении Каторгиной появились новые подробности.
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Как ранее стало известно, девушка хотел продать свой автомобиль Audi Q5, чтобы погасить долг по ипотеке. Она договорилась о встрече с потенциальной покупательницей, но та в последний момент заявила, что не сможет приехать из-за токсикоза и тогда Ксения отправилась к ней сама после работы.

В назначенном месте девушку встретила группа людей, которая напала на нее. Злоумышленники ударили Ксению шокером, а затем нанесли несколько ножевых ранений. Тело девушки выбросили в колодец в частном секторе Орджоникидзевского районе Екатеринбурга, а машину отвезли на мойку, чтобы избавиться от пятен крови.  

С 10 октября Ксения перестала выходить на связь. Спустя двое суток в Челябинске у перекупщиков обнаружили машину, а 15 октября нашли тело девушки.

Теперь бывший муж Ксении и свекровь помогают организовать похороны, 9-летняя дочь погибшей будет жить с бабушкой. По факту убийства возбуждено уголовное дело, задержаны трое подозреваемых – двое цыган и один таджик.

Как сообщают местные СМИ, один из злоумышленников – 42-летний Марат Ахметвалиев, уроженец среднеазиатской республики. Он работал таксистом в Челябинске. По словам его сестры, Гульнары Иксановой, мужчина пропал за четыре дня до убийства.

 

"12 сентября мы обратились в полицию с просьбой о розыске. У него хорошая семья, трое детей. Я не верю в то, что может быть причастен к убийству. Этого не может быть", - рассказала женщина агентству URA.RU.

О двух остальных подозреваемых пока информации нет. По предварительным данным, они имеют отношение к цыганской диаспоре Южного Урала и живут в Копейске.

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