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От президента Грузии потребовали извинений перед Россией

18:09
  • вторник
  • 15 октября 2019

Иначе о восстановлении авиасообщения между странами речи идти не может

Восстанавливать авиационное сообщение России с Грузией без встречных шагов официального Тбилиси было бы преждевременно. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой совета кантонов Швейцарии Жаном-Рене Фурнье.

Швейцария с 2009 года представляет российские интересы в Грузии, отмечает "ТВ Центр". Володин напомнил, что депутаты нижней палаты в свое время предлагали не только прекратить полеты, но ввести экономические санкции.

"Президент Грузии должна извиниться перед гражданами России и нашей страной. Потому что в этой ситуации именно руководство Грузии было ответственно за проведение Парламентской ассамблеи. И за всю ту ситуацию, которая произошла в дальнейшем. А что касается отмены рейсов, мы настаивали не только на отмене рейсов, мы настаивали на запрете импорта в нашу страну грузинского вина. Вы защищаете Грузию и переживаете за Грузию. Но грузинское вино мы пьем", - сказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Авиационное сообщение с Грузией было приостановлено с 8 июля 2019 года. Санкции введены после того, как в июне в разных городах страны прошли антироссийские демонстрации, подавленные полицией. Причиной столкновений стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе межпарламентской ассамблеи православия, которая собралась в стенах грузинского парламента. Представители оппозиции выразили негодование тем, что Гаврилов занял место спикера, они ворвались в зал и сорвали заседание.

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