Мисс совершенство: названа женщина с идеальной внешностью

На втором месте - Бейонсе

Лицо 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид признано самым идеальным в мире.

Пластический хирург Джулиан Де Сильва решил при помощи "золотого сечения" определить самую красивую женщину. Исследование показало, что ближе всего к идеалу оказалось лицо Беллы - 94, 35%.

"Все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства", - заявил врач.

На втором месте оказалась певица Бейонсе – (92,44%), на третьем - актриса Эмбер Херд (91,85%), на четвертом - певица Ариана Гранде (91,81%), на пятом – певица Тейлор Свифт (91,64%).

В десятку идеальных женщин также попали супермодель Кейт Мосс, актриса Скарлетт Йоханссон, актриса Натали Портман, певица Кэти Перри и топ-модель Кара Делевинь. Родная сестра Беллы – Джиджи Хадид – не попала в рейтинг.