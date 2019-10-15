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Мисс совершенство: названа женщина с идеальной внешностью

17:59
  • вторник
  • 15 октября 2019

На втором месте - Бейонсе

Лицо 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид признано самым идеальным в мире.
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Пластический хирург Джулиан Де Сильва решил при помощи "золотого сечения" определить самую красивую женщину. Исследование показало, что ближе всего к идеалу оказалось лицо Беллы - 94, 35%.

"Все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства", - заявил врач.

На втором месте оказалась певица Бейонсе – (92,44%), на третьем - актриса Эмбер Херд (91,85%), на четвертом - певица Ариана Гранде (91,81%), на пятом – певица Тейлор Свифт (91,64%).

В десятку идеальных женщин также попали супермодель Кейт Мосс, актриса Скарлетт Йоханссон, актриса Натали Портман, певица Кэти Перри и топ-модель Кара Делевинь. Родная сестра Беллы – Джиджи Хадид – не попала в рейтинг.

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Белла Хадид
Белла Хадид
Белла Хадид
Белла Хадид
Белла Хадид
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