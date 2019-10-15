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Прощание с легендой: Леонова проводили в последний путь под залпы орудий

18:02
  • вторник
  • 15 октября 2019

Проститься с космонавтом пришли сотни людей

С воинскими почестями, под залпы оружейного салюта. Страна проводила в последний путь легендарного космонавта Алексея Леонова. Проститься с человеком, который первым шагнул в открытый космос, пришли сотни людей. Среди них - давние друзья и коллеги дважды героя Советского Союза - первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и астронавт NASA Том Стаффорд. Вспоминали не только Леонова-профессионала, много слов было сказано о Леонове-Человеке.

Подробности смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.

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