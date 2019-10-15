ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

19:07
  • вторник
  • 15 октября 2019

Cирийская армия получила под контроль Манбидж, Табку и ее окрестности

Минобороны России показало карту расстановки сил на севере Сирии. Судя по инфографике, под контролем сирийской армии в настоящий момент находятся Манбидж, окрестности Табки, в том числе аэродром, мосты и ГЭС.

В Кремле оценили возможность столкновения России и Турции в Сирии
Путин призвал освободить Сирию от иностранных войск

Манбидж до последнего времени патрулировали американские войска, а контролировали территорию курды. Однако в октябре США вывели свои войска, и тогда в город вошли сирийские правительственные силы.

Ранее российское военное ведомство сообщило, что сирийские правительственные силы установили полный контроль над Манбиджем и близлежащими населенными пунктами. В Минобороны также подтвердили, что США вывели свои войска с баз в районе этого города.

 

Российская военная полиция патрулирует окрестности Манбиджа вдоль линии соприкосновения вооруженных сил САР и Турции. Анкара уже неделю проводит в Сирии операцию "Источник мира" против курдов.

Видео: Эрдоган ответил Трампу на требование остановить операцию в Сирии

Читайте также:
Новости по теме
Боевые действия в Сирии
Боевые действия в Сирии
Карта расстановки сил в Сирии
Карта расстановки сил в Сирии
Карта расстановки сил в Сирии
Карта расстановки сил в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.