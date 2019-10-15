Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

Cирийская армия получила под контроль Манбидж, Табку и ее окрестности

Минобороны России показало карту расстановки сил на севере Сирии. Судя по инфографике, под контролем сирийской армии в настоящий момент находятся Манбидж, окрестности Табки, в том числе аэродром, мосты и ГЭС.

Манбидж до последнего времени патрулировали американские войска, а контролировали территорию курды. Однако в октябре США вывели свои войска, и тогда в город вошли сирийские правительственные силы.

Ранее российское военное ведомство сообщило, что сирийские правительственные силы установили полный контроль над Манбиджем и близлежащими населенными пунктами. В Минобороны также подтвердили, что США вывели свои войска с баз в районе этого города.

Российская военная полиция патрулирует окрестности Манбиджа вдоль линии соприкосновения вооруженных сил САР и Турции. Анкара уже неделю проводит в Сирии операцию "Источник мира" против курдов.

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