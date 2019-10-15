Тело ребенка нашли возле школы в Самаре

Несколькими днями ранее в соседней области убили девочку, которая шла на занятия

Следственный комитет по Самарской области выясняет обстоятельства смерти 13-летнего школьника, чье тело обнаружили возле школы.

Инцидент произошел в Промышленном районе Самары накануне. Когда подростку стало плохо, его друзья бросили его и убежали.

Для установления причины смерти назначили экспертизу. Местные СМИ предполагают, что подросток надышался дезодорантом, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Ранее соседнюю Саратовскую область сотрясло жестокое убийство: 35-летний мужчина хладнокровно расправился с 9-летней девочкой, когда та шла в школу через гаражи.