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Тело ребенка нашли возле школы в Самаре

19:39
  • вторник
  • 15 октября 2019

Несколькими днями ранее в соседней области убили девочку, которая шла на занятия

Следственный комитет по Самарской области выясняет обстоятельства смерти 13-летнего школьника, чье тело обнаружили возле школы.

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Инцидент произошел в Промышленном районе Самары накануне. Когда подростку стало плохо, его друзья бросили его и убежали.

Для установления причины смерти назначили экспертизу. Местные СМИ предполагают, что подросток надышался дезодорантом, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Ранее соседнюю Саратовскую область сотрясло жестокое убийство: 35-летний мужчина хладнокровно расправился с 9-летней девочкой, когда та шла в школу через гаражи.

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