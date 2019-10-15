Видео с места убийства девушки, пропавшей после продажи машины

Решив поехать одна на сделку, девушка обрекла себя на гибель

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства 27-летней Ксении Каторгиной, которая пять дней назад поехала продавать машину и пропала.

На видео показан фрагмент следственного эксперимента. Один из подозреваемых рассказывает, как вытащил тело Каторгиной из машины, а затем сбросил его в колодец.

"Машину решили отнять, да? А с водителем что решили сделать? Убивать изначально решили?", - спросил следователь. "Да", - ответил подозреваемый.

27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября. Женщина хотела продать свой автомобиль Audi Q5 для того, чтобы погасить долг по ипотеке. Она договорилась о встрече с потенциальной покупательницей, но та в последний момент заявила, что не сможет приехать из-за токсикоза, и тогда Ксения отправилась к ней сама после работы и пропала. Родственники обратились в полицию, начались поиски.

Автомобиль пропавшей вскоре был найден у перекупщиков в Челябинске. Они, в свою очередь, заявили, что машину им продали цыгане. С цыганами, по словам перекупщиков, была девушка, похожая на Ксению, которая предъявила паспорт Ксении и документы на машину. В найденном в Челябинске автомобиле Ксении обнаружили замытые пятна крови.

Родственники и друзья до последнего надеялись, что девушка жива, однако сегодня, 15 октября, было найдено тело девушки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство", задержаны трое подозреваемых. По предварительным данным, двое из них – цыгане, третий – уроженец Таджикистана. Они ударили Ксению шокером, а затем нанесли несколько ножевых ранений.

Местные СМИ утверждают, один из злоумышленников – 42-летний Марат Ахметвалиев, уроженец среднеазиатской республики. Он работал таксистом в Челябинске. По словам его сестры, Гульнары Иксановой, мужчина пропал за четыре дня до убийства.

О двух остальных подозреваемых пока информации нет. По предварительным данным, они имеют отношение к цыганской диаспоре Южного Урала и живут в Копейске.