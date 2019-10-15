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Названы самые полезные сухофрукты

20:29
  • вторник
  • 15 октября 2019

Объедаться не стоит

Все сухофрукты полезны для организма, однако их нужно грамотно употреблять и правильно выбирать в магазине.

Употреблять сушеные фрукты нужно умеренно. Да, в них содержится больше витаминов и других полезных элементов, чем в свежих фруктах, но и уровень сахара в них выше, пишет "Вечерняя Москва".

Сухофрукты содержал магний и калий, последний выводит лишнюю жидкость из организма и укрепляет сосуды. Диетолог Елена Соломатина рассказала, что самыми полезными являются чернослив и черный изюм.

"Изюм содержит сахара больше, чем все остальные сухофрукты. Сушеный чернослив имеет слабительный эффект, курага - мочегонный. Яблоки содержат много калия. Инжир стабилизирует биопроцессы в щелочной направленности", - отметила она.

Перед покупкой стоит обратить внимание на внешний вид сухофруктов: они не должны выглядеть чересчур "товарно". Это может указывать на обработку сернистым газом, парафином или маслом. Обязательно нужно убедиться, что на ягодах и фруктах нет плесени. Дома необходимо промыть их теплой водой.

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