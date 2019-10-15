"Полное безобразие": Медведев распек чиновников за бюрократизм

Премьер высказался за полный пересмотр контрольно-надзорных требований

Исполнение многих поручений президента и правительства зачастую растягивается на годы из-за расхождения позиций разных ведомств. Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе совещания с министрами и главами регионов.

Премьер призвал чиновников не искать оправданий, а решать поставленные задачи. Глава правительства отметил, что по многим поручениям, касающимся жизненно важных проектов, сроки исполнения переносятся неоднократно. При этом называются уважительные причины, в частности, сложность согласования и дополнительной проработки вопроса.

Медведев высказался за полный пересмотр контрольно-надзорных требований во все видах деятельности, передает "ТВ Центр". Реформа, которая начнет реализовываться с 2021 года, получила название "регуляторной гильотины". Она должна снизить бюрократическую нагрузку на самые разные ведомства.

"Это просто безобразие. Это бесконечный бюрократический поток информации, в котором каждое ведомство по-своему право. Хозяйствующий субъект соблюдает те или иные правила, причем вне зависимости от того, что хозяйствующие субъекты одним и тем же занимаются, например аэропорты, каждый выбирает себе правило по душе. Говорят: "Ну, есть же правило, вот мы его и используем. А мы здесь вот так договорились". Это полное безобразие, если честно. Надо сделать все для того, чтобы как можно быстрее эту проблему закрыть", - призвал Медведев.

Как пример формального отношения к делу на совещании рассматривалась ситуация с приаэродромными территориями в столичном авиаузле. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что аэропорты используют разные принципы зонирования. В "Шереметьево" взяты за основу оптимальные рекомендации по разграничению санитарно-защитных зон, которые устраивают всех. Во "Внуково" же использовались совсем другие нормативы, предусматривающие максимальную защиту от шума.

"Если такие подходы реализовать, то накрывается не 25%, а две трети территории Подмосковья и половина территории Москвы, на которых прекращается всякая инвестиционная деятельность. То есть это полный коллапс, по-другому никак не назовешь. Ничто не мешает переходить на ту методику, которая установлена в "Шереметьево", у них зоны в 20 раз меньше. Вторая проблема, которая возникла, это радиолокационная четвертая зона - то же самое во "Внуково". Она оказалась в 20 раз больше, чем в "Шереметьево". И накрыла по сути дела две трети территории Новой Москвы", - заявил Собянин.

Медведев дал распоряжение в десятидневный срок ввести единый порядок регулирования приаэродромных территорий для аэропортов московского авиаузла. Премьер указал, что в работу должны включиться Минтранс и Росприроднадзор.