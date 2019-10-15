Дети не знали о других людях: семья 9 лет ждала конец света в подвале

Мужчину и его детей нашли после того, как один из его отпрысков сбежал в бар

В Нидерландах полиция обнаружила на отдаленной ферме 60-летнего мужчину и шестерых молодых людей, которые девять лет жили в полной изоляции от общества в ожидании "конца света". По словам соседей, они видели на ферме лишь одного человека, который каждый день куда-то уезжал на своей машине.

Пять кружек пива и никакого конца света, которого так долго ждал молодой человек в голландском городке Рюйнерволд. Ждал не один, а со всей большой семьёй. Вот только никто из них не знал, что за пределами вот этого дома, из которого они годами не выходили, конец света всё как-то откладывается. 25-летний мужчина сбежал оттуда накануне. Впервые в жизни пришёл в местный бар, но вёл себя очень необычно. Хозяева попросили его уйти, так как готовились закрываться.

"На прошлой неделе он вернулся и заказал еще несколько сортов пива, он все еще был в замешательстве. Поэтому я завел с ним разговор и спросил, как он сюда попал. Он сказал, что сбежал и что ему нужна помощь. Он указал, что он не был на улице в течение девяти лет. Это очень странно. Он понятия не имел, где он находится и что он делает", - рассказал владелец бара Крис Вестербек.

Молодой человек смущался, объяснялся, как ребёнок, рассказал, что никогда не ходил в школу. Вид у него был запущенный: длинные грязные волосы, неаккуратная борода, плохие зубы и очень старая одежда. Но он был дружелюбен, застенчив и растерян. Сказал, что не хочет возвращаться туда, откуда сбежал и что ему нужна помощь. Не долго думая, владелец бара сообщил в полицию. Там решили сами всё проверить и отправили наряд по указанному адресу.

Обнаружила полиция нечто невообразимое. За шкафом в гостиной нашли лестницу в подвал. А там - прикованного к постеле мужчину и пятеро юношей и девушек - от 16 до 25 лет. Все в крайне странном виде и состоянии.

"Полиция вывела семью из дома, он был весь проверен. Дети не знали, что в мире есть другие люди. Неизвестно, где мать. Возможно, она похоронена у дома. Cемья с этой фермы и то, как они жили - это сейчас предмет нашего исследования. Есть много вопросов, на которые у нас пока нет ответов", - заявила представитель полиции Натали Шубарт.

Для всей этой семьи организовано временное жилье. К ним относятся с максимальной заботой и вниманием. Полиция арестовала одного человека, но он - не член этого семейства. Это арендатор дома.

"Я никогда не видел ни его жены, ни детей. Но его видел всегда. Он проезжал мимо моего дома каждый день. И всегда приветливо махал мне рукой", - сообщил сосед.

Мужчина не позволял никому приближаться к дому, часто видели, как он наблюдал за окрестностями через бинокль. А вокруг дома были расставлены видеокамеры. У следователей пока вопросов больше, чем ответов.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".