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В ДТП погиб еще один "пьяный мальчик". Теперь под Кировом

20:59
  • вторник
  • 15 октября 2019

2,5 года похожий случай произошел под Москвой

Следственный комитет расследует дело о гибели в ДТП шестилетнего мальчика, в его крови эксперты обнаружили алкоголь – 0,51 промилле этанола.
Раскрыта тайна попадания алкоголя в кровь сбитого в Балашихе мальчика

Авария произошла 13 июля 2019 года в Уржумском районе Кировской области. Мальчик выехал на велосипеде на дорогу, где его сбил проезжающий мимо полицейский. Ребенок получил серьезные травмы, врачи не смогли его спасти.

Комментарием относительно результатов экспертизы пока нет. Правозащитники не исключают, что содержание этанола в крови могло повыситься в результате брожения.  Дело поставлено на контроль центрального аппарата СКР, пишет РИА Новости.

Два с половиной года назад в подмосковной Балашихе произошло резонансное ДТП: Автомобилист Ольга Алисова насмерть сбила едущего на велосипеде шестилетнего мальчика. Проведенные две экспертизы показали, что в крови ребенка содержалось 2,7 промилле.

В последствии правоохранительные органы выяснили, что судмедэксперт Михаил Клейменов, который занимался этим делом, перепутал порядок действий при отборе пробы: сначала он ввел в тело погибшего консервирующие вещества, а только затем взял кровь. А делать нужно было с точностью наоборот.

Видео: Отца сбитого в Балашихе мальчика удивил приговор эксперту

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