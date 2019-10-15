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"Друзья" воссоединились полным составом ради Энистон

21:34
  • вторник
  • 15 октября 2019

Актриса обрадовала поклонников и Сергея Лазарева

Американская актриса Дженнифер Энистон решила завести страничку в Instagram.
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Первой ее публикацией стала совместная фотография с актерами сериала "Друзья", в котором снималась Энистон. За пять часов пост набрал 3,3 миллиона лайков, а число подписчиков близится к миллиону – на аккаунт подписались 801 тысяча человек.

В друзьях у Энистон, замечены, в частности, Адам Сэндлер, Николь Кидман, Ева Мендес, Леонардо Дикаприо, Орландо Блум, Джастин Тимберлейк, Селена Гомес, Джулиана Мур, Мишель Обама и другие. Бреда Питта нет, так как у него нет аккаунта в этой социальной сети.

Фанаты и коллеги чрезвычайно обрадовались решению Энистон делиться в социальных сетях своими событиями из жизни.

"Даааа! Доброе пожаловать в инсту, Джен", - написала Риз Уизерспун.

"Замечательные новости вторника", - отметила Мария Шарапова.

Свой след в комментариях оставил даже Сергей Лазарев, наставив шесть сердечек.

"Ну что, 11 сезон?", "Держите меня семеро, ДЖЕННИФЕР!!", "Я до сих пор влюблен в Рейчел", "Теперь я могу спокойно умереть", - написали поклонники.

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Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала "Друзья"
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