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"Четвертому ребенку быть": Миддлтон перестала скрывать беременность

21:59
  • вторник
  • 15 октября 2019

Округлившемуся животу герцогини нашли объяснение

Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на прием в Pakistan Monument в изумрудных нарядах, которые гармонично между собой сочетались.
Миддлтон заподозрили в четвертой беременности

Герцогиня выбрала длинное платье в пайетках от Jenny Packham. Ее образ дополнили босоножки на шпильке и массивные серьги. Герцог облачился в национальную одежду - шервани от пакистанского дизайнера Naushemian.

Внешний вид герцогов, безусловно, привлек внимание подписчиков, но не настолько. На этот раз фолловеры уверены, что Кейт беременна четвертым ребенком и не скрывает этого. На фотографии отчетливо заметен округлившийся живот, а герцогиня будто бы специально подчеркнула его положением рук.

"Она снова беременна!", "Это либо малыш, либо Макдональдс", "Герцогиня явно в положении", - взорвались фанаты.

Однако нашлись и те, кто отрицает четвертную беременность Кейт, а округлившийся живот объясняют тем, что она все-таки выносила троих детей, а это не может пройти бесследно для фигуры.

15 октября герцоги Кембриджские прилетели в Пакистан с пятидневным туром. Трое детей королевской четы - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи – остались в Лондоне.

В середине сентября дочь Кейт и Уильяма Шарлотта рассказала одноклассницам, что у ее мамы будет еще один малыш.

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