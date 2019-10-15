Учителя московской школы уволили после видео с избиением детей

Чтобы выяснить происхождение синяков на теле малышей, родители наняли детектива

Полиция возбудила уголовное дело в отношении педагога коррекционной школы №2124 в центре Москвы. Женщина издевалась над своими учениками. Ранее в Сети появилось несколько видео, на которых педагог избивает детей руками и с помощью указки.

Уголовное дело возбуждено по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МВД. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Скандал произошёл после того, как родители начали замечать синяки на теле своих детей. Они наняли частного детектива, чтобы выяснить происхождение отметин. Видеозаписи с камер наблюдения не оставили никаких сомнений – Екатерина Тураносова действительно била детей, пишет телеграм-канал Baza.

Вскоре родители пожаловались в полицию на учителя. Параллельно в школе провели служебное расследование и женщину уволили.

Как отмечает Baza, у всех подопечных Тураносовой - нарушения в развитии. Женщина била детей, когда они "плохо учились". Судя по всему, происходило это неоднократно.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен