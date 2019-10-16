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Путин пригласил Эрдогана в Россию

08:31
  • среда
  • 16 октября 2019

Турецкий лидер приглашение президента России принял

Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим турецким коллегой  Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили текущую ситуацию в Сирии. Как сообщает пресс-служба Кремля, президенты особенно отметили необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами Сирийской арабской республики.
Эрдоган ответил Трампу на требование остановить операцию в Сирии

Глава российского государства считает также недопустимым, чтобы сложившейся ситуацией воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"). Уже сейчас террористы предпринимают попытки вырваться на свободу и проникнуть в соседние страны.

Главы государств также выразили намерение способствовать созыву Конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в конце октября в Женеве. Кроме того, Владимир Путин пригласил турецкого лидера посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение принято, отмечает "Газета.Ru".

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