Путин пригласил Эрдогана в Россию

Турецкий лидер приглашение президента России принял

Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили текущую ситуацию в Сирии. Как сообщает пресс-служба Кремля, президенты особенно отметили необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами Сирийской арабской республики.

Глава российского государства считает также недопустимым, чтобы сложившейся ситуацией воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"). Уже сейчас террористы предпринимают попытки вырваться на свободу и проникнуть в соседние страны.

Главы государств также выразили намерение способствовать созыву Конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в конце октября в Женеве. Кроме того, Владимир Путин пригласил турецкого лидера посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение принято, отмечает "Газета.Ru".