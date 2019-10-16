В России резко подорожают авиабилеты

Этого требовала прокуратура

С 28 октября авиакомпания "Победа" увеличит стоимость билетов на перелеты из зарубежных аэропортов в Россию. Представитель перевозчика Елена Селиванова сообщила, что билеты подорожают на 25 евро, то есть примерно на 1 800 рублей.

Елена Селиванова рассказала "Ведомостям", что "Победа" пошла на такой шаг после решения Московского городского суда. 8 октября он удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил компании взимать 25 евро с пассажиров, которые регистрируются на стойках зарубежных аэропортов при вылете в Россию.

В российских аэропортах не взимают плату за эту услугу, она включена в общие аэропортовые сборы и стоимость билета. Однако за границей ситуация другая. "Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около 25 евро", - объяснила Селиванова.

Учитывая, что средняя цена билета "Победы" на международных линиях составляет 4 500 рублей, перелеты подорожают на 40%. По словам Селивановой, это беспрецедентно высокий разовый рост.

По данным "Ведомостей", "Победа" начала взимать плату за регистрацию на стойках зарубежных аэропортов в октябре 2018 года, когда запустила услугу онлайн-регистрации на своем сайте. Более 90% клиентов компании регистрируются онлайн.

"Мы категорически против того, чтобы наши клиенты платили за услуги, которыми не пользуются, - сказал изданию гендиректор "Победы" Андрей Калмыков. - Решение суда убивает эту философию. Вместе с нашими клиентами мы победили в прошлом году негативное влияние подорожания топлива и вместе нашли возможность сэкономить. К сожалению, нас заставили отказаться от этой общемировой практики и вынуждают увеличить тарифы для всех клиентов, даже если они регистрируются самостоятельно онлайн".