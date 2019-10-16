Полиция разогнала французских пожарных слезоточивым газом

Акция протеста переросла в беспорядки

Тысячи пожарных накануне вышли на акцию протеста в Париже. Манифестация переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Пожарные требуют повышения зарплаты, улучшения условий труда и гарантии сохранения пенсии, передает "ТВ Центр".

По некоторым данным, на улицы города вышли от 5 до 10 тысяч человек. Агрессивно настроенные участники акции всячески провоцировали стражей порядка - кидали в них файеры и бутылки. Затем попытались заблокировать одну из центральных улиц Парижа.

Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, дубинки, шумовые гранаты и водомёты. По информации МВД, в стычках пострадали трое правоохранителей.