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Полиция разогнала французских пожарных слезоточивым газом

08:38
  • среда
  • 16 октября 2019

Акция протеста переросла в беспорядки

Тысячи пожарных накануне вышли на акцию протеста в Париже. Манифестация переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Пожарные требуют повышения зарплаты, улучшения условий труда и гарантии сохранения пенсии, передает "ТВ Центр".
Сотни человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

По некоторым данным, на улицы города вышли от 5 до 10 тысяч человек. Агрессивно настроенные участники акции всячески провоцировали стражей порядка - кидали в них файеры и бутылки. Затем попытались заблокировать одну из центральных улиц Парижа.

Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, дубинки, шумовые гранаты и водомёты. По информации МВД, в стычках пострадали трое правоохранителей.

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