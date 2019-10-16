Убийца НАТО: второе президентство Трампа развалит альянс

Американского лидера назвали "сумасшедшим"

Североатлантический альянс прекратит свое существование, если американцы в 2020 году переизберут на пост президента Дональда Трампа. С таким предупреждением к нации выступил бывший вице-президент США, претендент на кресло в Овальном кабинете Джо Байден.

Печальные перспективы Байден обрисовал во время предвыборных дебатов кандидатов в президенты от Демократической партии, они прошли на телеканале CNN. Экс-вице-президент не упустил возможности высказать все, что думает о нынешнем главе Белого дома и назвал его сумасшедшим и эксцентричным.

"Если он будет переизбран, я обещаю вам, не будет никакого НАТО. ... У нас будут настоящие проблемы", - заявил Байден. Он заверил американцев, что Дональд Трамп ничего не смыслит во внешней политике, а все его действия продиктованы "страхом за собственное переизбрание".

Вспомнил Байден и о России, которая, по его мнению, представляет серьезную угрозу для НАТО. А нынешний хозяин Белого дома, по словам бывшего вице-президента, проявляет недальновидность – Трамп верит Путину и не доверяет американской разведке.