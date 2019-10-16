Заворотнюк отказалась от продлившего жизнь Фриске лечения в США

Актриса доверила свое здоровье немецким и польским врачам

Анастасия Заворонюк, по официальной информации, проходит реабилитацию в одной из столичных клиник. Перед этим актрису якобы прооперировали, и ей стало лучше.

"Родственники переживают, что в СМИ много недостоверной информации, Настю уже два раза "хоронили"... На самом деле она восстанавливается, проходит реабилитацию - в том числе в бассейне", - поделился с журналистами kp.ru друг Заворотнюк, пожелавший остаться неназванным.

Между тем Анастасия Волочкова не скрывает, что тоже переживает за звезду "Моей прекрасной няни". "За Настю я молюсь и желаю ей скорейшего выздоровления. Конечно, вспоминается история Жанны Фриске, которая, как и Настя, узнала о своей болезни после рождения ребенка", - сказала балерина.

Историю Заворотнюк уже не первый раз сравнивают с болезнью певицы. Жанну Фриске пытались спасти американской экспериментальной вакциной. Одна ампула этого препарата стоит более 850 тысяч рублей. Эффективность этой вакцины вызывает споры. Еще при жизни Иосиф Кобзон заявлял, что американское лечение приостанавливает рост раковых клеток на совсем короткий отрезок времени.

Заворотнюк от нановакцины отказалась сразу. Медики предлагали ей делать инъекции американского лекарства, но для этого Анастасии пришлось бы лететь в США. Это не устроило актрису и она доверила свое здоровье немецким и польским врачам, пишет kp.ru.

Подтверждения этой информации нет. Ранее родственники Анастасии признались, что актриса действительно больна и проходит реабилитацию. Но точный диагноз семья все еще держит в секрете.