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Кто стоит за Гретой Тунберг?

09:13
  • среда
  • 16 октября 2019

О деструктивности зеленого движения пошла речь в программе "События. 25-й час"

Кто стоит за юной активисткой Гретой Тунберг? Кому выгодно, чтобы в Европе умерла экономика, построенная на углеводородах? И какую дань возьмет с человечества всемирное экологическое иго.

Эти вопросы Алексей Фролов  обсудил в программе "События. 25-й час" с научным руководителем института проблем глобализации Михаилом Делягиным.

"Слоган нашего века – "А что, так можно было?". Россия воспринимается как основа мироздания. Если в кране нет воды – это выпили русские. При этом есть формы экологического бешенства, когда люди сходят с ума по поводу экологии. В Европе носятся с бездомными животными, не обращая внимания трагедии людей", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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