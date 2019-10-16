В России автомобили будут следить за своими владельцами

Займется этим разрабатываемая платформа

Автомобили россиян в будущем будут следить за своими владельцами. Данные о транспортных средствах, их географии передвижения и скорости будет собирать платформа "Автодата". Как ожидается, благодаря этой мере смертность на дорогах снизится.

"Есть данные, которые будут обязательны для передачи в "Автодату", а будут те, которые по желанию собственника могут быть переданы туда", - рассказал газете "Известия" технологический эксперт НП "ГЛОНАСС" Вадим Сахонько.

Сейчас у владельцев авто нет никаких обязанностей по передаче данных. Однако каждого, кто захочет делиться информацией, по замыслам разработчикам платформы, наградят бонусами – например, скидкой на транспортный налог. Кроме того, стимулировать водителей к нововведению сможет введение платы за въезд в города.

Сейчас платформа на стадии разработки. "Полагаю, что введение "Автодаты" это вопрос даже не ближайших 4–5 лет, а существенно более долгого срока, — рассказал независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев. При этом специалисты сходятся во мнении, что вопрос сбора данных может быть реализован только в добровольном порядке.

В начале октября стало известно, что в России изменят правила дорожного движения. В них добавят пользователей электросамокатов, моноколёс и других новых средств передвижения.