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Горячий ноябрь: россиянам пообещали приятную погодную аномалию

08:50
  • среда
  • 16 октября 2019

Природа подготовила сюрприз

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила россиян об аномально высокой температуре в ноябре. 
Москвичей предупредили о резкой смене погоды

По словам Паршиной, воздух прогреется выше нормы в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, а также в Поволжье и регионах Центрального федерального округа. 

Обычно в ноябре столбики термометров в Москве показывают днем 1 или 2 градуса ниже ноля, а ночью - от 1 до 6 градусов мороза. Однако в этом году последний осенний месяц будет заметно теплее, уверены в Гидрометцентре.

Необычно теплая погода установится на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, в Якутии, в прибрежных районах Приморского и Хабаровского краев, на большей части Магаданской области и на Камчатке. Жителей Мурманской области, Карелии, Архангельской области и Коми тоже ждет теплый ноябрь. 

Как пишут "Известия" со ссылкой на "Российскую газету", с погодой в ноябре не повезет Краснодарскому краю и южной части Крыма, а также некоторым районам Красноярского края, Иркутской области и Бурятии. Там температура опустится ниже климатической нормы. 

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