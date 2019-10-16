Горячий ноябрь: россиянам пообещали приятную погодную аномалию

Природа подготовила сюрприз

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила россиян об аномально высокой температуре в ноябре.

По словам Паршиной, воздух прогреется выше нормы в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, а также в Поволжье и регионах Центрального федерального округа.

Обычно в ноябре столбики термометров в Москве показывают днем 1 или 2 градуса ниже ноля, а ночью - от 1 до 6 градусов мороза. Однако в этом году последний осенний месяц будет заметно теплее, уверены в Гидрометцентре.

Необычно теплая погода установится на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, в Якутии, в прибрежных районах Приморского и Хабаровского краев, на большей части Магаданской области и на Камчатке. Жителей Мурманской области, Карелии, Архангельской области и Коми тоже ждет теплый ноябрь.

Как пишут "Известия" со ссылкой на "Российскую газету", с погодой в ноябре не повезет Краснодарскому краю и южной части Крыма, а также некоторым районам Красноярского края, Иркутской области и Бурятии. Там температура опустится ниже климатической нормы.