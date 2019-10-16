Где самый дорогой хлеб в России

Мегаполисы - в лидерах по росту цен

Цены на хлеб в России в 2019 году выросли почти на 8%. Наибольший рост наблюдается в мегаполисах. Эксперты исследовали, в каких городах самый дорогой хлеб.

В лидерах этого рейтинга оказалась Северная столица - самый дорогой хлеб продается в магазинах Санкт-Петербурга.

"В целом самые низкие средние цены на хлеб в Перми и Нижнем Новгороде, самые высокие — в Санкт-Петербурге", - сказано в сообщении IT-фирмы "Эвотор", проводившей исследование.

Подсчитали специалисты и среднюю цену на ржаной хлеб в прошлом месяце. Она составила 36 рублей: от минимума в 8 рублей до максимума в 198 рублей. В Нижнем Новгороде хлеб стоит 21 рубль, в Перми — 23 рубля, Воронеже — 26 рублей.

При этом средняя цена на пшеничный хлеб за аналогичный период снизилась на 4% до 27 рублей. Минимальные цены на хлеб чаще встречаются в небольших населенных пунктах. Средняя цена нарезного батона - 29 рублей, а пшеничного — 27 рублей, пишет "Газета.ру".