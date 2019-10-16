ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Где самый дорогой хлеб в России

08:49
  • среда
  • 16 октября 2019

Мегаполисы - в лидерах по росту цен

Цены на хлеб в России в 2019 году выросли почти на 8%. Наибольший рост наблюдается в мегаполисах. Эксперты исследовали, в каких городах самый дорогой хлеб.
Назван самый вредный хлеб

В лидерах этого рейтинга оказалась Северная столица - самый дорогой хлеб продается в магазинах Санкт-Петербурга.

"В целом самые низкие средние цены на хлеб в Перми и Нижнем Новгороде, самые высокие —  в Санкт-Петербурге", - сказано в сообщении IT-фирмы "Эвотор", проводившей исследование.

Подсчитали специалисты и среднюю цену на ржаной хлеб в прошлом месяце. Она составила 36 рублей: от минимума в 8 рублей до максимума в 198 рублей. В Нижнем Новгороде хлеб стоит 21 рубль, в Перми — 23 рубля, Воронеже — 26 рублей.

При этом средняя цена на пшеничный хлеб за аналогичный период снизилась на 4% до 27 рублей. Минимальные цены на хлеб чаще встречаются в небольших населенных пунктах. Средняя цена нарезного батона - 29 рублей, а пшеничного — 27 рублей, пишет "Газета.ру".

Читайте также:
Главное сегодня
Хлебный магазин
Хлебный магазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.