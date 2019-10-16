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Коллега разболтал, сколько зарабатывает муж Заворотнюк

09:14
  • среда
  • 16 октября 2019

Сумма для обычного россиянина невероятная

Семья Анастасии Заворотнюк отказалась от материальной помощи в лечении актрисы. Родные звезды "Моей прекрасной няни" заявили, что не нуждаются в деньгах.
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Поклонники сразу же задались вопросом, откуда у актрисы миллионы? Ведь на лечение рака нужны суммы с шестью нулями. Тем более не так давно СМИ писали, что Анастасия задолжала банку несколько тысяч долларов. Ситуацию прояснил коллега Заворотнюк, случайно сболтнувший лишнего.

Оказывается, счета актрисы оплачивает ее муж Петр Чернышев. "У Пети с финансами все хорошо. Он прилично заработал, выступая в главных ролях в ледовых спектаклях "Золушка" и "Красавица и Чудовище", - цитирует kp.ru приятеля Чернышева и Заворотнюк.

Назвал коллега звезд даже точные суммы. "Если шоу в Москве или регионах, то Чернышев получает за один выход на лед более 100 тысяч рублей. Заграничные гонорары Пети более внушительны. Там Чернышеву платят в среднем от 10 тысяч евро за один спектакль", - поделился инсайдер.

При этом он отметил, что фигурист заботится о жене и готов на все, чтобы спасти ее. "Но дело не только в деньгах: для лечения жены Петр подключил все свои связи", - заключил коллега артистов.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ.

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