Просто и бесплатно: как продлить жизнь смартфону

Это нужно делать регулярно

В компании Avast назвали элементарный и эффективный способ повысить качество работы смартфона. Для этого нужно всего лишь избавиться от ненужных фотографий. Регулярное удаление снимков освобождает около 20% места на телефоне, а ведь именно нехватка объема памяти плохо влияет на работу устройства.

Исследователи проанализировали анонимные данные около шести миллионов человек, которые установили на гаджеты специальный инструмент оптимизации. Пользователи проживали в 45 странах мира. Выяснилось, что в среднем каждый смартфон хранит 952 фотографии, причем 22% из них это либо повторяющиеся изображения, либо снимки плохого качества.

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров заявил, что удаление ненужных фотографий - это бесплатный, быстрый и легкий способ сохранить работоспособность смартфона.

"Почему люди не удаляют откровенно плохие фотографии? Возможно, в этой возрастной группе много родителей и активно работающих людей. Первые делают множество фотографий своих детей и хотят оставить все случайные фото, даже не самые качественные. У вторых не так много времени, чтобы регулярно чистить телефон", - цитирует Федорова РИА Новости.