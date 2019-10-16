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Раскрыты нестыковки в деле "пьяного мальчика"

09:29
  • среда
  • 16 октября 2019

Изменилась даже фамилия совершившего наезд полицейского

В деле "пьяного мальчика", сбитого полицейским в Кировской области, обнаружены многочисленные нестыковки. Как рассказал отец погибшего ребенка, после того, как был назначен новый следователь, поменялись даже личные данные совершившего наезд сотрудника: вместо Мельникова теперь фигурирует некий Меньшиков.
В ДТП погиб еще один "пьяный мальчик". Теперь под Кировом

13 июля в селе Буйское Уржумского района мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу. Ребенок попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 45-летний полицейский. Спасти мальчика врачам не удалось. Эксперты позже заявили, что в крови погибшего обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Однако родственники ребенка такому выводу не поверили.

По словам отца погибшего, вопросы вызывает и следственный эксперимент. Участвовавший в нем  ребенок намного старше жертвы ДТП – соответственно, и велосипед его был больше. Погибший был худым и ехал на маленьком велосипеде, передает телеканал "360". Как сообщалось, по указанию председателя Следственного комитета России Александра ,Бастрыкина дело взято на особый контроль в центральном аппарате ведомства.

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