Раскрыты нестыковки в деле "пьяного мальчика"

Изменилась даже фамилия совершившего наезд полицейского

В деле "пьяного мальчика", сбитого полицейским в Кировской области, обнаружены многочисленные нестыковки. Как рассказал отец погибшего ребенка, после того, как был назначен новый следователь, поменялись даже личные данные совершившего наезд сотрудника: вместо Мельникова теперь фигурирует некий Меньшиков.

13 июля в селе Буйское Уржумского района мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу. Ребенок попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 45-летний полицейский. Спасти мальчика врачам не удалось. Эксперты позже заявили, что в крови погибшего обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Однако родственники ребенка такому выводу не поверили.

По словам отца погибшего, вопросы вызывает и следственный эксперимент. Участвовавший в нем ребенок намного старше жертвы ДТП – соответственно, и велосипед его был больше. Погибший был худым и ехал на маленьком велосипеде, передает телеканал "360". Как сообщалось, по указанию председателя Следственного комитета России Александра ,Бастрыкина дело взято на особый контроль в центральном аппарате ведомства.