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Названа безопасная для здоровья замороженная горбуша

10:03
  • среда
  • 16 октября 2019

У экспертов возникли вопросы по поводу упаковки рыбы

Специалисты "Росконтроля" проверили замороженную горбушу пяти брендов: Globus, Aro, "Волна", "Каждый день" и "ВкусАрт". 
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Во всех образцах обнаружили отклонения по показателям пищевой ценности, то есть белка и жира в рыбе оказалось меньше, чем написано в маркировке. Производитель "Волны" вообще не указал пищевую ценность на этикетке, что, впрочем, не является нарушением для данного продукта.  

Горбуша от "ВкусАрта" имеет высокий показатель КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) по сравнению с другими образцами. В рыбе Globus нашли довольно высокое значение кислотного числа жира, что является показателем окислительной порчи жира. Однако все эти значения укладываются в допустимые пределы, говорится на сайте организации. 

Также выяснилось, что у "ВкусАрта" значительно превышена массовая доля ледяной глазури - 7,7 % при максимально допустимых 5%. "Если глазури слишком много, покупатель частично платит не за рыбу, а за воду, к тому же после разморозки перед приготовлением рыба имеет нетипичную и не слишком привлекательную консистенцию", - цитирует Life эксперта "Росконтроля" Галину Ахметову. 

В итоге Globus получил от специалистов общую оценку в 67 баллов, Aro - 70 баллов, "Волна" - 71 балл. Горбуше "Каждый день" дали 69 баллов, а "ВкусАрту" - 56. Все проверенные образцы соответствуют требованиям безопасности и рекомендованы к покупке. 

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