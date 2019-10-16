Никаких булочек: как правильно питаться на работе

Обед пропускать нельзя

В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали о правилах правильного питания на работе. Прежде всего, нельзя пропускать обеденный перерыв. Если он по тем или иным причинам невозможен, то еду для обеда следует брать из дома.

Специалисты отмечают, что промежутки между приемами пищи не должны превышать двух-трех часов, в противном случае это может привести к стрессу для организма.

А вот заедать голод булочками или пирожками не рекомендуется. Для быстрых перекусов лучше использовать орехи, фрукты или горький шоколад. В сутки следует пить в среднем один-два литра воды, это актуально и для рабочих будней, приводит RT данные экспертов.

Ранее ученые установили, что работа в офисе вредит здоровью. Сотрудникам грозит не только стресс, но и заболевания сердца, и даже бесплодие.