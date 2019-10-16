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Никаких булочек: как правильно питаться на работе

09:56
  • среда
  • 16 октября 2019

Обед пропускать нельзя

В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали о правилах правильного питания на работе. Прежде всего, нельзя пропускать обеденный перерыв. Если он по тем или иным причинам невозможен, то еду для обеда следует брать из дома.
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Специалисты отмечают, что промежутки между приемами пищи не должны превышать двух-трех часов, в противном случае это может привести к стрессу для организма.

А вот заедать голод булочками или пирожками не рекомендуется. Для быстрых перекусов лучше использовать орехи, фрукты или горький шоколад. В сутки следует пить в среднем один-два литра воды, это актуально и для рабочих будней, приводит RT данные экспертов.

Ранее ученые установили, что работа в офисе  вредит здоровью. Сотрудникам грозит не только стресс, но и заболевания сердца, и даже бесплодие.

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Обед на работе
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