Ягудин показал фото Тотьмяниной из онкоцентра

Фигуристка перенесла сложную операцию

Алексей Ягудин рассказал об операции, которую перенесла его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина. Фигуристка все еще находится в онкоцентре.

По словам спортсмена, операция была плановой. "Не в экстренном порядке. А так больше и ничего и не добавить! Все верно. Спасибо за внимание и за поддержку", – написал Ягудин в Instagram.

Тотьмянина после хирургического вмешательства чувствует себя хорошо. "Любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернется к своим друзьям и поклонникам", – добавил олимпийский чемпион.

Поделился Ягунин и снимком Тотьяминой из больницы. Фотография сделала в палате. На снимке Алексей целует любимую жену, но она прячет лицо от камеры. "Не хотела фотографироваться, так как не в форме сейчас и не красивая. А я считаю, что шикарная, что с желчным, что без", – подписал фото фигурист.

Напомним, 37-летней фигуристке Татьяны Тотьмяниной провели операцию в онкоцентре после того, как при обследовании обнаружили опухоль в желчном пузыре. Спортсменке удалили орган полностью, а новообразование отправили на проведение гистологического исследования.