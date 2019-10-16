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Россиян предупредили о смертельно опасном симптоме

09:51
  • среда
  • 16 октября 2019

Необходимо сразу пройти обследование

Знакомое многим ощущение "кома в груди" может быть симптомом различных – в том числе и очень опасных – заболеваний. Важно сразу же пройти медицинское обследование, чтобы исключить нежелательные последствия, предупредил врач и телеведущий Сергей Агапкин.
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По словам медика, "ком в груди" может быть свидетельством нервного перенапряжения, а также  заболевания миндалин либо остеохондроза. Но могут развиться и более серьезные последствия.

Испытавшим такое ощущение пациентам Агапкин рекомендует сначала пройти фиброгастродуоденоскопию. Это исследование позволит исключить рак пищевода, а также такие заболевания, как эзофагит, стеноз и дивертикулы. Если при этом обследовании нарушений не выявлено, то надо проверить щитовидную железу и сердце, пишет издание "Аргументы и факты".

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